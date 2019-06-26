Названы лауреаты ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»

Компании-ретейлеры получили наибольшее количество наград в рамках ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания». Юбилейная Х церемония награждения лауреатов состоялась накануне в рамках форума «Права потребителей и качество обслуживания». Участники форума поделились своим успешным опытом выстраивания продуктивных взаимоотношений с клиентами, обсудили актуальные тренды потребительского поведения, цифровизацию финансовых услуг и многое другое, говорится в сообщении оргкомитета премии.

Лауреатами в номинации «Розничная торговля» стали сеть салонов «БИНООПТИКА», салон оптики для детей и подростков «БИНОККИО», сеть магазинов парфюмерии и косметики «Л’Этуаль», магазины «Natura Siberica».

Победителями номинации «Розничные услуги» были выбраны компании из разных сфер деятельности. Это «Европейская Юридическая Служба», Маленькая пекарня Журавлевых, СК УРАЛСИБ Страхование, «ЛГ Электроникс РУС», Страховой Дом ВСК, «Почта России», сеть АЗС «Газпромнефть», PERFORMANCE FOOD, Crocus Fitness Земляной Вал, MY FOOD, Корпорация «Окна 21 века», группа ПСН, УК «Развитие» Семейный квартал Мир Митино, ВезуВизу- визовый центр, «ВИП Лаундж»- LLC VIP Lounge, Glorax Development, «Лион Групп», НДВ - СУПЕРМАРКЕТ НЕДВИЖИМОСТИ, «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд Wifire), Гостиничный комплекс «Имеретинский», Клиника доктора Мухиной ОРИГИТЕЯ, сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р.», Barvikha Hotel & Spa, Fresh Spa by Natura Siberica, «Зетта Страхование», Авторская стоматология «МиПоль», АО «КИВИ», Yota.

Кроме того, экспертный совет премии отметил наградой тех представителей бизнеса, которые успешно развивают свои digital-сервисы и делают это своим конкурентным преимуществом: «Альфа-банк», «АльфаСтрахование», Сравни.ру, Группа Ренессанс страхование, «АльфаСтрахование – ОМС».

В сфере интернет-торговли лауреатами премии стали: фирменный интернет-магазин ASUS shop, LUNDENILONA, ООО «ТОЙ.РУ», MIXIT.

В сфере Business to Business премией были отмечены: «БАНК УРАЛСИБ», «НаноАзия Групп», Оператор фискальных данных OFD.ru, «Мое дело», «Русский Нестандарт», «ПЭК», юридическая компания «Варшавский и партнеры».

Экспертный совет премии оценил прозрачность финансовых продуктов и сервисов российских компаний. Лауреатами в этой номинации стали: страховая компания «Ингосстрах-Жизнь», TWINO, АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», КБ «Ренессанс Кредит», Инвестиционная компания «ФИНАМ».

Лауреатами премии в номинации «Выбор потребителей» стали: «МАПЕД РУС», «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», Группа Ренессанс страхование, сеть АЗС «Газпромнефть», сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р.», компания BQ.

В номинации «Товары народного потребления» премией были отмечены те компании, товарные линейки которых отвечают сразу всем ключевым факторам выбора: «МАПЕД РУС», POLARIS, ASUS, «ФАБЕРЛИК», группа «Черкизово», «Тимекс Про», BQ, ТМ Classic by T.

На премии также была представлена номинация «Франшиза года», лауреатами которой стали компании, поддерживающие высокие заданные стандарты качества обслуживания и соблюдающие права потребителей: «Т2 Мобайл», «ТОЙ.РУ».

Лауреатом специальной номинации «За доверие в сегменте ипотечного страхования» стала компания «Абсолют Страхование». Лауреатом другой специальной номинации «За профессиональный вклад в формирование рынка недвижимости России» была награждена группа компаний STONE HEDGE.

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Ассоциацией Компаний Интернет-торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли, Российской Ассоциацией Экспертов Рынка Ритейла, Торгово-промышленной палатой РФ, БизнесДром, РОМИР и другими.

