Власти Подмосковья рассказали о борьбе с бешенством животных

Количество выявленных случаев бешенства у животных в Подмосковье сократилось на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 26 июня.

Он отметил, что помимо вакцинации домашних и отловленных безнадзорных животных, осуществляется раскладка оральных вакцин в дикой природе. По его словам, в этом году для раскладки в труднодоступных местах впервые была задействована малая авиация.

Министр призвал граждан не гладить диких и безнадзорных животных. Разин напомнил, что речь идет об опасном заболевании, и в случае инфицирования следует немедленно обратиться в больницу.

Разин также сообщил, что до конца года пять государственных ветеринарных клиник переведут на круглосуточный режим работы. Кроме того, усовершенствована работа мобильных бригад.