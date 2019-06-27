Слова Билла Гейтса помогли мошенникам обогатиться

Несколько жителей Индии обратились в полицию после того, как стали жертвами мошенников, выманивших у них деньги. Об этом пишет NextWeb.

По словам индийцев, они инвестировали в компании bet2bet и Monivo, якобы занимающиеся операциями с криптовалютой. Люди, с которыми они общались, обещали им «головокружительную прибыль», которая будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Однако инвесторы не только не обогатились, но и не смогли вернуть свои деньги.

Сайт одной из компаний — Monivo — работает и сейчас. Для убедительности мошенники разместили на нем цитаты таких известных людей, как Эрик Шмидт из компании Alphabet, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и создатель Microsoft Билл Гейтс.

«Биткоин лучше другой валюты, потому что позволяет совершать оплату далеко от того места, где вы находитесь, а также дает возможность оперировать большими суммами», — говорилось в цитате Гейтса.

Полиция уже задержала нескольких подозреваемых по делу. Ущерб от их действий оценивается в два миллиона долларов (126 миллионов рублей).

Гейтс действительно хвалил биткоин в 2014 году в интервью Bloomberg, но постепенно стал относиться к этой криптовалюте менее позитивно. В 2018 году в интервью CNBC он заявил, что считает криптовалюту рискованным активом, который часто используют для обмана людей.

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