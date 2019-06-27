Интернет и СМИ
 
Последние новости
Впервые раскрыты характеристики «Сармата»
36 старателей пробрались на шахту ради добычи и погибли
Стал известен реальный рост цен на бензин
Женщина завела себе в ухе ящерицу и пожаловалась на боль
Москва привлекла молодежь клубами и музеями 
Трамп понял мотивы Турции в вопросе с С-400
Депутат Госдумы объяснился за клич «Я — Рамзан Кадыров!» в ПАСЕ
Медведчук ответил на обвинения Зеленского
Найдены новые развитые технологии древних людей
Новости партнеров

Слова Билла Гейтса помогли мошенникам обогатиться

Перейти в «Мою Ленту»

Несколько жителей Индии обратились в полицию после того, как стали жертвами мошенников, выманивших у них деньги. Об этом пишет NextWeb.

По словам индийцев, они инвестировали в компании bet2bet и Monivo, якобы занимающиеся операциями с криптовалютой. Люди, с которыми они общались, обещали им «головокружительную прибыль», которая будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Однако инвесторы не только не обогатились, но и не смогли вернуть свои деньги.

Сайт одной из компаний — Monivo — работает и сейчас. Для убедительности мошенники разместили на нем цитаты таких известных людей, как Эрик Шмидт из компании Alphabet, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и создатель Microsoft Билл Гейтс.

«Биткоин лучше другой валюты, потому что позволяет совершать оплату далеко от того места, где вы находитесь, а также дает возможность оперировать большими суммами», — говорилось в цитате Гейтса.

Полиция уже задержала нескольких подозреваемых по делу. Ущерб от их действий оценивается в два миллиона долларов (126 миллионов рублей).

Гейтс действительно хвалил биткоин в 2014 году в интервью Bloomberg, но постепенно стал относиться к этой криптовалюте менее позитивно. В 2018 году в интервью CNBC он заявил, что считает криптовалюту рискованным активом, который часто используют для обмана людей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Indian scammers stole $2M in cryptocurrency using inspirational Bill Gates quotes
Билл Гейтс назвал величайшую ошибку в Microsoft
Богатейшие люди планеты попробовали поработать в фастфуде и попали на видео
Билл Гейтс рассказал о комнате с батутами в его доме
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0320 июня

«Противно смотреть на вас»

Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
14:59Сегодня

Блогерша назвала мужчин отбросами и лишилась источника дохода

13:59Сегодня

На певицу ополчились из-за перевоплощения в мусульманку

10:37Сегодня

ТНТ и СТС начнет финансировать государство

Интернет и СМИ00:0224 июня

«Почему этим недоактерам все еще верят?»

«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
16:02Сегодня

Создано раздевающее девушек на фотографии приложение

11:20Сегодня

Названы способы повысить уверенность в себе

13:18Сегодня

Пользователей Android атаковали через приложения

Интернет и СМИ00:0622 июня

«В год мы зарабатывали больше, чем некоторые за всю жизнь»

Проповедник с телеэкрана вытягивал из верующих миллионы. Его не остановила даже тюрьма
08:12Сегодня

Религиозного отца распекли за желание запретить дочерям идти на лесби-свадьбу

15:2126 июня

Российские и западные СМИ поверили в фейк о восставшем из могилы жителе Сочи

11:57Сегодня

Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России

Россия
«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»
Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
Пассажирский самолет загорелся при посадке в Бурятии
Погибли два члена экипажа, десятки пассажиров ранены
Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом
Набережную российского города облицевали пленкой вместо мрамора
Российских школьников заставили платить за переход в 11-й класс
Российский выпускник пришел на ЕГЭ с пистолетом
Все материалы
Мир
Россия вернулась в ПАСЕ
Украина и Грузия попытались ей помешать, но потерпели неудачу
36 старателей пробрались на шахту ради добычи и погибли
Трамп понял мотивы Турции в вопросе с С-400
Президент Туниса оказался на грани смерти
Дом на колесах взлетел и врезался в паром в Канаде
«Банды готовы воевать»
 
Иран растолковал Трампу его заблуждения
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Украинцы под присмотром российских кораблей провели учения в Азовском море
Украинским партиям возместят из бюджета все затраты на агитацию
Делегация Украины рассказала о планах после приостановки участия в ПАСЕ
Медведчук договорился об освобождении пленных в обход Зеленского
Все материалы
Экономика
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
Летчик манипулировал обвинениями в адрес «Аэрофлота»
США и Китай прервут торговую войну
Корпорация МСП гарантировала кредит стартапу по выпуску «Имплантата ЭСО»
Российская таможня растратила миллиард на гоночные автосимуляторы и оркестр
США приготовились к введению санкций против «Северного потока-2»
Грузия отказалась спасать лари
Все материалы
Силовые структуры
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
ФСБ пришла в «Рольф» из-за вывода «громадных сумм»
Убийца со шрамами на лице сбежал из российской колонии
Четверо российских полицейских под видом обыска украли янтаря на 14 миллионов
Все материалы
Наука и техника
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Предсказано завоевание Млечного Пути людьми
Создано эффективное средство против рака
Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате
Обновление Xiaomi «уничтожило» смартфоны
Все материалы
Спорт
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
UFC расторг контракт с Уральским Халком
Кокорин обратился к фанатам
Названы условия содержания Мамаева в колонии
Устроивший антироссийскую акцию клуб продолжил терять футболистов
Бывший чемпион UFC подрался с охранником стриптиз-клуба
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Все материалы
Культура
Виктор Цой«Пьем-гуляем, музыку слушаем, комсомольцы… »
Как накрывали квартирники в СССР и сколько Цой получал за подпольные концерты
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
«Кто же наши враги?»
Русская смерть глазами иностранцев: зачем смотреть фильм «Курск»
Лейбл Тимати Black Star обвинили в краже снимка российского фотографа
Алибасов снимется в «Брате-3»
Звезда «Ла-Ла Ленда» сломала плечо на концерте Spice Girls
Снуп Догг сравнил алкоголь и марихуану на примере пьющей легенды футбола
Все материалы
Интернет и СМИ
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
На певицу ополчились из-за перевоплощения в мусульманку
Создано раздевающее девушек на фотографии приложение
Названы способы повысить уверенность в себе
Пользователей Android атаковали через приложения
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Дочь Трампа укуталась в пальто в 30-градусную жару
Женщины показали волосы в зоне бикини в рекламе бритв и смутили зрителей
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Установлен бывший собственник унитаза в виде трона
Все материалы
Путешествия
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Туристов предупредили об опасности поездок в Европу
Байкал решили избавить от туристов-дикарей
Россиянка обвинила выселенных из отеля украинцев в травле детей
Пассажирский самолет экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе
Все материалы
Из жизни
Просто космос
Британский фотограф влюбился в советских псов-космонавтов. Он разыскивает их по всему миру
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Врачи наложили мальчику гипс на здоровую руку
Три акулы напали на девушку и растерзали ее
Приползшему в храм гигантскому крокодилу стали поклоняться десятки людей
Ручная крыса убила хозяйку
Все материалы
Тест Mercedes-Benz GLS
Мы поездили на новом GLS и утверждаем: BMW X7 придется непросто!
Всё об обновленном Audi Q7
Главный кроссовер Ингольштадта пытается обогнать ультрамодный Q8
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Старые японские машины, которые не назовешь «рисовозками»
Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019
«Калашников» сделал электрический «бэтмобиль»
Украина запретила автомобили российской сборки
Honda стала «самой американской» маркой
Все материалы
Дом
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Месяц проживания в «Москве-сити» оценили в полтора миллиона рублей
В России наметился торговый провал
Долги россиян по ЖКХ выросли на 120 миллиардов рублей
В Москве поднялись цены на жилье
Все материалы