Фестиваль «Усадьба Jazz» собрал 45 тысяч гостей

За два дня 16-й музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» в Москве посетили 45 тысяч человек. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие прошло 22 и 23 июня в Коломенском на трех основных площадках. На главной сцене «Партер» гости услышали таких артистов, как Сплин, Michael Kiwanuka, Kovacs, Азилия Бэнкс, Caro Emerald, IYEOKA, Иван Дорн и Black Eyed Peas. На «Аристократе» выступили Eilenkrig Orchestra, The Cinematic Orchestra, Нино Катамадзе, Jamie Cullum, Dhafer Youssef и Soweto Kinch. На Jazz&World прозвучали Samy Thiebault, Funk’N’Stein, Grupo Fantasma, Tord Gustavsen Trio и Maruv.

Отмечается, что для посетителей был организован маркет с продукцией местных дизайнеров и несколько фуд-кортов. Кроме того, на площадке фестиваля присутствовали два благотворительных фонда — «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун, а также фонд Константина Хабенского.

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