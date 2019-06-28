Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ

Пользователь Reddit взломал приложение DeepNude, которое с помощью соцсетей оголяет людей на фотографиях. Юзер создал «кряк», дающий бесплатный доступ к премиум-версии, не добавляющей водяные знаки к снимкам.

По словам создателя взлома, на это у него ушло около четырех часов. Он отметил, что ожидал увидеть в премиум-версии вредоносное ПО, но в итоге DeepNude оказалась в целом работоспособной программой.

Он добавил, что приложение сохраняет адрес электронной почты в метаданных созданного изображения. По его предположению, это сделано для отслеживания авторов «раздетых» фото, но функция работает только в отношении тех, кто оплатил премиум-аккаунт.

По мнению автора «кряка», создать похожие программы будет несложно, так как в целом DeepNude использует уже знакомые инструменты.

27 июня издание Vice обратило внимание на приложение DeepNude, позволяющее «раздеть» людей на фото. В программе пользователь может загрузить снимок человека в одежде, а на выходе получит изображение с обнаженным телом. В его работе используется нейросеть с базой из 10 тысяч изображений голых женщин. В связи с этим оно работает только на женских снимках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!