Киллер расстрелял директора бойцовского клуба имени Ахмата Кадырова

В Тольятти убили директора недавно открывшегося бойцовского клуба «Ахмат». Об этом в пятницу, 28 июня, в пресс-службе самарского управления Следственного комитета России (СКР) сообщили «Интерфакс».

Тело погибшего с огнестрельными ранениями накануне вечером обнаружили на улице в Центральном районе Тольятти. Подозреваемый — мужчина 1985 года рождения, в настоящее время он объявлен в розыск.

По данным со страницы «Ахмат-Тольятти» в Instagram, бойцовский клуб открылся 15 июня. Он является филиалом чеченского клуба имени Ахмата Кадырова, созданного при содействии действующего главы Чечни.

25 июня сообщалось, что в Новосибирске неизвестные расстреляли пассажира на автобусной остановке.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!