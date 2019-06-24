Расстрел столичного бизнесмена тремя налетчиками в масках попал на видео

Нападение вооруженной группы на бизнесмена, совершенное в Москве, попало на видео. Ролик в понедельник, 24 июня, публикует РЕН ТВ.
На кадрах видно, как молодой человек направляется к подъезду со своей спутницей. Из стоящего рядом автомобиля выбегают трое неизвестных в масках и начинают стрелять в него из пистолетов. Бизнесмен пытается сбежать, однако налетчики гонятся за ним, а когда тот падает на землю — начинают избивать. Задерживает их проезжающий мимо наряд ППС.
Пострадавший был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями.
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