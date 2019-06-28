Мини-юбки для грудничков возмутили матерей

Джинсовые мини-юбки для новорожденных детей, продающиеся в сети универмагов Morrisons, возмутили матерей. Об этом сообщает Mirror.

Жительница британского города Дентон Мишель Поттс обнаружила мини-юбки для детей разного возраста, включая новорожденных, в одном из магазинов сети. Возмущенная женщина выложила фото предмета одежды в своем аккаунте на Facebook.

«Не могу поверить, что нашла это в Morrisons… Кто на Земле оденет на новорожденного ребенка джинсовую мини-юбку?», — написала она в своем посте.

Поддержала ее проживающая в Дентоне мать двоих детей Нэтали Смит: «Это чересчур. Я могу представить маленькую девочку, гуляющую в такой юбке, надетой вместе с колготками, но не на новорожденном ребенке!».

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«Это отвратительно! Я никогда бы не одела ребенка в такую одежду. Они слишком короткие даже для того, чтобы носить их с колготками. Я не думаю, что детям будет в них комфортно», — возмутилась Мелиса Орми из Сталибриджа.

Представители компании Morrisons заявили, что мини-юбка для новорожденных отлично сочетается с колготками и леггенсами.

В марте 2019 года онлайн-ретейлер Amazon снял с продажи детские боди с пошлыми нецензурными надписями.

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