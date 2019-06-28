App Store сломался

В работе App Store возникли неполадки. Об этом сообщает портал мониторинга работоспособности сервисов Downdetector.

Пользователи отмечают проблемы с подключением к серверу, невозможность зайти в свою учетную запись, а также об упавшем сайте.

Ранее 28 июня стало известно, что главный дизайнер iPhone и iPad Джони Айв покинул компанию Apple. Он планирует создать собственную студию дизайна LoveFrom и запустить ее в следующем году.

19 июня выяснилось, что большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам. По данным аналитиков, уязвимости высокого уровня риска обнаружены в 38 процентах мобильных приложений для iOS и в 43 процентах— для Android. При этом большая часть недостатков появляется в приложениях еще на этапе их проектирования.

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