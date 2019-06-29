Саудовской Аравии нашли замену для добычи российского газа

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) купил 10-процентную долю во втором заводе российской газовой компании «Новатэк» по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», передает РИА Новости.

Договор между компаниями был подписан на саммите G20 в Осаке в присутствии президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ. Российский лидер отметил, что инвестиции в проект со стороны консорциума составят почти 3 миллиарда долларов.

По условиям договора, японские компании будут на долгосрочной основе покупать около 2 миллионов тонн сжиженного природного газа в год у «Арктик СПГ-2».

В конце мая стало известно, что от покупки 10 процентов в проекте отказалась саудовская Saudi Aramco. В качестве причин назывались невыгодные условия, предложенные «Новатэком», и угроза попасть под санкции США из-за сотрудничества с российским проектом по экспорту полезных ископаемых.

Акционерами «Арктик СПГ-2» уже является французская Total и китайские государственные корпорации CNODC и CNOOC. Каждая из них получила по 10 процентов. Изначально «Новатэк» заявлял, что готов продать иностранным инвесторам не больше 40 процентов в проекте по добыче и сжижению газа на полуострове Гыдан.

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