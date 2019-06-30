Президент Кипра перенес операцию

Президент Кипра Никос Анастасиадис перенес операцию после перелома бедра. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Константинос Иоанну в своем Twitter.
Перелом Анастасиадис получил в результате несчастного случая в Лимассоле. Как отмечает издание CyprusMail, сообщалось, что он споткнулся о лесницу. По прогнозам врача, президент вернется к своим обязанностям в обычном режиме примерно через три недели.
Никос Анастасиадис занимает пост президента Кипра с 2013 года.
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