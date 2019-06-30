Украина получит от Франции патрульные катера

Морская гвардия Государственной пограничной службы Украины получит от Франции 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщается на странице украинского Кабинета министров в Facebook.

Длина судна составляет 32 метра, максимальная скорость — 35 узлов. Также на борту предусмотрен экипаж до 13 человек. Отмечается, что катер может оснащаться боевыми модулями.

В кабмине также заявили, что страны обсуждают возможность запуска совместного производства катеров.

Ранее Украине были переданы американские катера Drummond и Cushing, построенные в 1988 году. В марте помощник госсекретаря США Джордж Кент заявил, что они прибудут на Украину в течение года.

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