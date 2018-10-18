Грузия приняла в дар устаревшие американские катера

В грузинском порту Поти в четверг, 18 октября, состоялась торжественная церемония передачи Грузии двух патрульных катеров класса «Айленд». Об этом сообщает «Интерфакс».

Исполняющий обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд сказала, что катера помогут стране стать «надежным партнером НАТО в совместных морских учениях на Черном море». «Служба Береговой охраны США обеспечила подготовку двух грузинских экипажей, которые будут обслуживать корабли, названные "Диоскурия" (Диоскурия, или Диоскуриада, — старейшая древнегреческая колония на Черноморском побережье Кавказа, располагалась на территории современного Сухуми, столицы Абхазии — прим. «Ленты.ру») и "Очамчире" (Очамчира — город в Абхазии — прим. «Ленты.ру»). Мы ценим ваш выбор названия этих кораблей», — сказала Руд.

Она отметила, что у Грузии «сложное соседство», а «оккупированная территория представляет собой особый вызов в плане контроля за незаконной торговлей». Также Руд пообещала, что Вашингтон продолжит прилагать усилия по укреплению Службы береговой охраны Грузии.

Патрульные катера класса «Айленд» строились для Береговой охраны США в период с 1985 по 1992 год. В 2014-м их начали выводить из состава Береговой охраны США в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера типа «Сентинел», при этом 12 катеров (из 49 построенных) эксплуатируются американцам и по сей день.

В сентябре два патрульных катера класса «Айленд» были переданы Украине. Церемония передачи кораблей, построенных в 1988 году и выведенных из состава Береговой охраны США, состоялась на американской базе «Балтимор». В дар катера принял президент Украины Петр Порошенко.

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