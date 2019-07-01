Любовь Успенская захотела стать мамой и начала поиск донора яйцеклетки

65-летняя российская певица Любовь Успенская захотела стать мамой и объявила о поиске донора яйцеклетки для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Друзья, ну что, я решилась. И серьезно настроена! Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть», — призналась исполнительница. Успенская перечислила требования, которым должен соответствовать потенциальный донор. В перечень необходимых качеств певица внесла красоту, ум, талант, здоровье, доброту и честность.

В заключении Успенская призвала поклонников пожелать ей удачи, а всех недоброжелателей попросила «гулять лесом».

Ранее в марте 2018 года исполнительницу сняли с рейса Москва — Омск из-за устроенного ею скандала на борту самолета. Она затеяла перепалку с экипажем, так как стюардесса не разрешила ей взять с собой собаку.

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