Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам

Бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти обучил финтам российскую поп-певицу Ольгу Бузову, передает «Чемпионат.com».
Футболист показал артистке, как правильно переступать через мяч. Тренировка прошла на поле стадиона «Камп Ноу», на котором каталонцы проводят свои официальные домашние матчи.
Бузова прибыла в расположение «Барселоны» 29 июня. Певица проживет два дня как футболист каталонской команды.
В прошлом году Бузова заявила, что в будущем может стать тренером сборной России по футболу. «Я поняла, чего мне не хватало для полного счастья, — стать вожаком футбольного клуба, а там недалеко и до тренера сборной России», — сказала поп-исполнительница. Она также отметила, что умеет мотивировать и способна устроить переворот в российском футболе.