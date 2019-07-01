В Японии спустя почти 40 лет разрешили охоту на китов

Японские власти с 1 июля возобновили охоту на китов, которая была запрещена более тридцати лет, сообщает Kyodo.

Перед этим Япония вышла из состава Международной комиссии по промыслу китов (IWC), членом которой она была на протяжении более 60 лет. Решение приняли после того, как инициативу Токио возобновить китобойный промысел отклонили на ежегодном совещании IWC в сентябре прошлого года.

IWC образовали в 1948 году, изначально члены организации поддерживали китобойный промысел, но в последствии к ней присоединялось все больше стран, выступающих против коммерческой охоты.

В Японии промысел прекратили в 1982 году, но последние тридцать лет японцы лоббировали возобновление коммерческой охоты. Все попытки блокировались другими членами IWC.

Китобойный промысел Япония решила возобновить с 1 июля в пределах исключительной экономической зоны Японии, учитывая ограничения на вылов, рассчитанные по методу IWC.

Несмотря на запрет на коммерческий промысел, Япония продолжала добычу в исследовательских целях. Например, в 2017 году японские китобои убили как минимум 333 малых полосатика в Антарктике в рамках программы экологических исследований. Японию обвинили в том, что страна прикрывается «исследовательскими целями», а мясо китов продается в супермаркетах страны.

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