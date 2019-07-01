Десять человек погибли в авиакатастрофе в Техасе

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, передает телеканал CBS DFW.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня, утром. Отмечается, что воздушное судно врезалось в ангар во время взлета в аэропорту города Эддисон, после чего загорелось. Все находившиеся на борту самолета люди погибли.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

В декабре 2018 года легкомоторный самолет потерпел крушение в США в канун Рождества. Воздушное судно, на борту которого находились четыре человека, упало в воду на побережье курортного города Майами. Всех пассажиров удалось спасти, они получили легкие травмы.

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