Украина напомнила об условиях возвращения России в ПАСЕ

Одним из условий возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) было освобождение украинских моряков, заявил посол Украины при Совете Европы (СЕ) Дмитрий Кулеба в эфире «Пятого канала» (Украина). Видео доступно на YouTube.

По словам политика, российская сторона должна была выполнить еще два условия — предоставить доступ комиссару СЕ по правам человека в Крым и оплатить взносы. Кулеба добавил, что переговоры о возвращении России в ПАСЕ начались еще в начале текущего года. «Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок», — сказал посол.

Кулеба также отметил, что нота российского МИД для украинского внешнеполитического ведомства по морякам связана не с решением ассамблеи вернуть российскую делегацию, а с окончанием срока выполнения условий, который был предоставлен Международным трибуналом ООН.

26 июня ПАСЕ полностью восстановила Россию в правах. В ответ на это украинская делегация покинула зал заседаний, к ней присоединились делегации Литвы, Эстонии и Грузии, а также часть представителей Польши и один депутат из Словакии. В знак поддержки они составили совместное заявление с критикой Совета Европы.

В России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину; аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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