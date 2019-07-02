Вышел трейлер второй части «Джуманджи»

Новый трейлер фильма «Джуманджи» был опубликован на YouTube-канале кинокомпании Sony Pictures.

Во второй части главный герой случайным образом попадает в удивительный мир игры «Джуманджи». Друзья отправляются его спасать и встречают на своем пути новые мистические обстоятельства.

Режиссером картины стал Джейк Кэдзан, известный по фильму «Взлеты и падения: История Дьюи Кокса». В фильме снялись Карен Гилан, Дуэйн Джонсон, Мэдисон Исман, Дени ДеВито и другие. Он выйдет в прокат 13 декабря.

Впервые киноадаптация произведения Криса Ван Оллсбурга «Джуманджи» вышла в 1995 году. В фильме снялись Робин Уильямс, Бонни Хант, Кирстен Данст и другие. В 2017 году вышел ремейк картины под названием «Джуманджи: Зов джунглей».

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