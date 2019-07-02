Группа Cypress Hill приедет в Москву

В Москве состоится концерт рэп-коллектива Cypress Hill с Западного побережья США. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 2 июля.

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Группа Cypress Hill была основана в 1988 году. Она состоит из рэперов Sen Dog (Сенен Райес) и B-Real (Луис Фрис), а также музыканта DJ Muggs (Лоуренс Маггеруд). В их дискографии девять студийных альбомов. Последняя пластинка, Elephants on Acid, вышла в 2018-м.

В столице Cypress Hill выступят в рамках мировых гастролей, посвященных выпуску этого альбома. По словам организаторов мероприятия, рэперы также исполнят свои старые хиты.

Концерт пройдет 3 июля в Adrenaline Stadium.

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