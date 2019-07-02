Российские журналисты попали под минометный обстрел в Донецке

Съемочная группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко попала под обстрел украинских силовиков на западе Донецка, сообщают «Вести.Ru».

Инцидент произошел в районе поселка Александровка. Журналисты поехали снимать последствия ночного и утренних обстрелов, когда с украинской стороны начали стрелять из минометов. Никто из съемочной группы не пострадал.

В конце июня трое российских журналистов попали под обстрел на окраине Донецка. Тогда под огонь попали корреспонденты News front, РИА Новости и независимые журналисты.

В 2014 году под Луганском погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В марте 2016-го украинская летчица Надежда Савченко была приговорена к 22 годам тюрьмы за причастность к их убийству. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин.

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