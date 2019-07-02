Великобритания похвалила Украину и выделила миллионы долларов

Великобритания решила выделить девять миллионов фунтов стерлингов на поддержку независимых СМИ Украины. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Соединенного Королевства.

«За последние пять лет Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 23 года вместе взятые. Теперь мы видим согласованный план реформ в правительстве. Мы видим более прозрачную систему закупок, реформированный банковский сектор, лучшее здравоохранение и более децентрализованное принятие решений, которые стали ближе к народу. На фоне неослабевающей российской агрессии это довольно замечательное достижение», — заявили в ведомстве.

В министерстве также рассказали, что решили усилить поддержку независимых СМИ на Украине в рамках нового проекта, потратив на это девять миллионов фунтов стерлингов (11,4 миллиона долларов). По задумке, проект повысит устойчивость общества к дезинформации и поможет повысить ответственность правительства за счет развития независимых источников информации на Украине.

«Независимые СМИ могут стать мощным инструментом для смягчения влияния клеветнических рассказов, которые стремятся посеять раздор и сорвать усилия по проведению реформ», — говорится в сообщении.

1 июля сообщалось, что более 60 украинских журналистов и более 15 медиаорганизаций адресовали президенту Украины Владимиру Зеленскому, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и Службе безопасности Украины заявление, в котором призвали остановить «российскую оккупацию украинского медиапространства».

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