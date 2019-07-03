Грузины и украинцы напали на российских туристов

Сергей Колясников / YouTube

В Грузии было совершено нападение на российских туристов. Видео инцидента опубликовано пользователями YouTube.

Нападение было совершено на туристов из Санкт-Петербурга, путешествовавших по Грузии на своей машине. Их автомобиль был заблокирован грузинскими националистами, которых возмутила висевшая в транспортном средстве георгиевская ленточка. Хулиганы заблокировали проезд, отобрали ленточку, расклеили на лобовом стекле стикеры с оскорблением российского руководства и стали выкрикивать лозунг соответствующего содержания.

Когда автомобилю удалось тронуться с места, хулиганы достали украинский и грузинский флаги, продолжив выкрикивать оскорбления в адрес президента России. В конце ролика один из участников акции повязывает себе на стопу отобранную у туристов георгиевскую ленточку и говорит, что будет так ходить каждый день. Свое обращение он заканчивает словами «Слава Украине, героям слава, слава Грузии».

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