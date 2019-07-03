Неизвестные открыли стрельбу в российском торговом центре

В торговом центре «Кристалл» в Тюмени неизвестные открыли стрельбу, в городе объявлен план «Перехват». Об этом в среду, 3 июля, сообщает издание 72.ru.

Полиция разыскивает четверых мужчин, трое из которых — кавказской внешности. Из распространенной ориентировки следует, что один из подозреваемых среднего телосложения, одет в черную футболку с белой надписью на груди и серые джинсы с потертостями. Второй мужчина был в черной футболке тоже с белой надписью на груди, черные штаны с белыми лампасами. А третий — худощавый мужчина в одежде серого цвета. Как выглядит четвертый, пока неизвестно.

В ориентировке также отмечается, что мужчины скрылись на двух тонированных автомобилях черном Range Rover и белом Mercedes.

Подозреваемые попали в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликована на YouTube.

ТопТюмень | Типичная Тюмень / ВКонтакте

Инцидент произошел на почве бытового конфликта между тремя посетителями торгового центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления МВД. Один из участников конфликта стал стрелять из пневматического пистолета вверх. Все трое скрылись с места происшествия, их разыскивают.

Стрельбу открыли подростки, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

Одна из работниц торгового центра рассказала о стрелке. «Я увидела после первого выстрела парня с пистолетом прям метрах в 15 от меня, спряталась под стол, просидела минуты 1,5-2», — сообщила она.

После стрельбы из здания «Кристалла» были эвакуированы посетители и сотрудники — всего около 1,5 тысячи человек.

Местная жительница, находившаяся в торговом центре в момент происшествия, рассказала, что видела на парковке людей с оружием.

«Я услышала три хлопка, не очень громких. Когда началась эвакуация, некоторые посетители не хотели выходить — видимо, думали, что это учебная тревога. У других была сильная паника, они чуть не плакали. Когда я вышла из торгового центра, то на парковке, прямо у входа, увидела троих человек с ружьями. Они были в камуфляже, сели в машину темного цвета — серого или черного — и уехали. Вроде это был какой-то отечественный автомобиль», — сказала женщина.

По данным сайта торгового центра, это крупнейший ТРЦ в Тюмени и Тюменской области площадью 100 тысяч квадратных метров.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!