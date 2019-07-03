Пассажир поезда отказался показать билет кондуктору и остался без зубов

Полицейские выбили зубы пассажиру поезда в Англии, который, по их словам, путешествовал без билета. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем в английский город Блетчли. 22-летний британец утверждает, что приобрел билет по золотой карте, но отказался предъявляешь его, когда к нему подошёл кондуктор, поскольку считал, что в этом нет необходимости.

Однако кондуктор не поверил путешественнику и счел, что его внешний вид не соответствует статусу держателя такой карты. Он объявил по громкоговорителю, что в поезде находится безбилетный пассажир и извинился перед другими попутчиками.

После этого сотрудники транспортной полиции начали задержание правонарушителя. На ролике, снятом очевидцами, видно, как трое работников правоохранительных органов удерживают мужчину и выводят его из вагона, несмотря на его крики и сопротивления.

Другие пассажиры сочли задержание слишком жестоким. Фотографии, опубликованные в сети, свидетельствуют о том, что мужчине выбили зубы. Как стало известно позже, «безбилетника» арестовали по обвинению в нарушении общественного порядка и оскорблении сотрудников транспортной полиции.

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