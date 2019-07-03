Назначен новый генеральный директор «Музея Москвы»

Новым генеральным директором музейного объединения «Музей Москвы» была назначена культуролог и менеджер Анна Трапкова. Об этом говорится в сообщении объединения.

«Музей Москвы должен стать отражением жизни самого быстроразвивающегося мегаполиса мира. Ведь именно этот музей отвечает возникшей потребности в пространстве, которое рассказывает об этих изменениях современным языком горожанам и гостям города», — отметили в Департаменте культуры города Москвы.

Анна Трапкова окончила Российский государственный гуманитарный институт (Москва) по специальности «теория и история культуры» и Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (Москва). С 2017 года занимала должность заместителя генерального директора по проектам реконструкции и развития Музей современного искусства «Гараж», с 2014 по 2017 год являлась заместителем директора по развитию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. С 2012 по 2013 год в должности заместителя директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества в Министерстве культуры России управляла проектами создания инновационных культурных центров.

Также в столичном Департаменте культуры отметили достижения предыдущего руководства Музея — Алины Сапрыкиной. «За время работы Алины Сапрыкиной Музей Москвы сильно преобразился, в том числе благодаря личным усилиям директора. Были решены многие организационные и хозяйственные задачи. Музей стал дружелюбным общественным пространством с интересными художественными и образовательными программами», — подчеркнули в департаменте.

