Arch Enemy приедут в Россию

Шведская группа Arch Enemy выступит в Москве с песнями из альбома Will To Power. Об этом сообщается на сайте GlavClub.com.

«После релиза пластинки Will To Power группа дала совершенно незабываемый и бодрый тур, который настолько вдохновил фанатов, что команду буквально завалили просьбами вернуться с программой», — отмечают организаторы концерта.

Концерт Arch Enemy состоится 15 июля в клубе «ГлавClub». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте.

Arch Enemy — дэт-метал-групп, основанная в 1995 году в Хальмстаде, Швеция. В их дискографии десять студийных альбомов. Последняя пластинка Will to Power, которую музыканты вновь планируют представить в Москве, вышла в 2017 году.

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