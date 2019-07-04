Продюсера «Волка с Уолл-стрит» задержали за отмывание денег

Голливудский продюсер Риза Азиз был задержан в Малайзии за отмывание денег. Об этом сообщает издание The New York Times.

Кинематографисту предъявили обвинение, однако позднее он был отпущен под залог. В пятницу, 5 июля, он предстанет перед судом.

Отмечается, что Азиз вместе с матерью, отчимом и давним другом обвиняются в исчезновении 4,5 миллиарда долларов из государственного фонда 1MDB, который контролировался бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. По данным американских прокуроров, средства использовались для поддержания роскошной жизни политика и его друга, финансиста Джоу Лоу.

Власти страны также предполагают, что деньги могли быть направлены на финансирование картин, над которыми работал Риза Азиз. Red Granite Pictures обвинили в использовании средств фонда. Компания занималась такими фильмами, как «Волк с Уолл-стрит», «Здравствуй, папа, Новый год!» и «Тупой и еще тупее 2».

В декабре 2018 года стало известно, что актеру Леонардо Ди Каприо пришлось отдать федеральным властям США «Оскар», который вручили Марлону Брандо в 1954 году за роль в фильме «В порту». Артист получил статуэтку в подарок от замешанного в скандале Джоу Лоу.

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