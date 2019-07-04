Российские ученые прочитали «исчезнувшие» берестяные грамоты

Ученые из национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» вместе с коллегами из Института археологии (ИА) РАН смогли прочитать новгородские берестяные грамоты с выцветшими чернилами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Курчатовского института.

Для изучения были выбраны две из трех известных науке берестяные грамоты, датированные XIV и XV веками. Как пояснили исследователи, прочитать практически исчезнувший текст стало возможно благодаря технологии мультиспектрального фотографирования.

«Съемка велась на специально подготовленный фотоаппарат без низкочастотного фильтра, что позволило зафиксировать отраженный инфракрасный свет в диапазоне 940-1100 нанометров и получить снимки видимой люминесценции при освещении грамоты ультрафиолетовым светом», — рассказал один из авторов исследования научный сотрудник Центра палеоискусства Института археологии РАН Александр Пахунов.

В результате учеными были получены цифровые изображения грамот, в результате обработки которых они смогли четче выявить контраст между фоном и текстом. Также исследователям удалось установить состав чернил, которыми были написаны грамоты.

Отмечается, что первое комплексное исследование берестяных грамот из Великого Новгорода было выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и НИЦ «Курчатовский институт».

Поддержка исследований российских ученых станет одним из главных направлений нацпроекта «Наука», который должен быть реализован к 2024 году. В его рамках в стране будут созданы как минимум 250 новых лабораторий, также планируется на 50 процентов обновить приборную базу научных организаций.

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