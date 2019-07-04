Голландия осудила своего «любимого преступника»

В Нидерландах за организацию пяти убийств приговорили к пожизненному заключению 61-летнего криминального авторитета Виллема Холледера (Willem Holleeder). Как передает NOS, такой вердикт вынес суд в Амстердаме, он поддержал запрос прокуроров.

Мужчина получил пожизненный срок за расправы, организованные с 2002 по 2006 год. Среди прочих он был признан виновным в убийстве свояка Кора ван Хаута (Cor van Hout) — мужа одной из сестер, Сони. Дело шло с 2014 года, первоначально Холледер подозревался в двух расправах.

Осужденный намеревается подать апелляцию. Его адвокаты настаивают, что конкретных доказательств причастности мужчины к преступлениям представлено не было — ни телефонных звонков, ни образцов ДНК. Судья же указал, что это логично, потому что следы заметались крайне хорошо, а даже малейшие доказательства имеют огромный вес.

Обвинение в основном строится на показаниях свидетелей, Холледера помогли разоблачить и родные сестры Астрид и Соня. Суд указал, что женщины поставили свои жизни под угрозу, и счел их показания достоверными. При этом заявления обвиняемого назвали противоречивыми, неправдивыми и предвзятыми. На суде, в частности, проигрывали аудиозапись, на которой мужчина грозился убить Соню и ее детей, передает Reuters. Считается, что сестры решили «сдать» брата в том числе из-за расправы над мужем Сони.

Самое известное преступление голландца было организовано вместе с Кором ван Хаутом. Это было похищение бизнесмена и главы пивоваренной компании Heineken Фредди Хайнекена в 1983 году. Его вместе с водителем освободили за выкуп в 35 миллионов голландских гульденов (около 17 миллионов долларов), из которых 8 миллионов так и не нашли.

После этого преступления Холлендера вместе с соучастниками поймали во Франции. Он отсидел срок и вышел на свободу в 1992 году. В 2007 году мужчину осудили на девять лет за убийство агента по недвижимости Уиллема Эндстры (Willem Endstra), который «сливал» полиции данные о гангстере.

Астрид Холледер написала о произошедшем книгу «Предательница. Как я посадила брата за решетку». В ней рассказывается, как сестры вступили в противостояние с братом, известным как «любимый преступник голландцев». Reuters также отмечает, что Холледер получил от СМИ прозвище Нос.

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