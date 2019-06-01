Умер гангстер Фрэнк Лукас

Умер известный американский гангстер Фрэнк Лукас. Об этом сообщает Deadline.

88-летний преступник скончался 30 мая по пути в больницу в Нью-Джерси.

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В 1960-х и 1970-х годах Лукас был главным поставщиком героина высокого качества в Нью-Йорк. Его клиентами были знаменитости, ведущие бизнесмены и политики. Он однажды похвастался, что переправлял наркотик из Вьетнама в гробах вместе с телами погибших военнослужащих, зная, что такой груз обычно не досматривается. Некоторое время наркоторговля приносила ему миллион долларов в сутки.

В 1975 году Лукаса схватили и приговорили к заключению сроком 70 лет. В 1991 году Лукас вышел на свободу. Правоохранительные органы так и не сумели добраться до 50 миллионов долларов, спрятанных на офшорных счетах.

По истории жизни Лукаса в 2007 году был снят фильм «Американский гангстер», главную роль сыграл Дензел Вашингтон. В 2010 году Лукас выпустил мемуары над названием «Настоящий гангстер». У него остались семеро детей.

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