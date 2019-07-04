Стали известны подробности жизни спасшего гражданского с подлодки моряка

Капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев, погибший в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России, был замечательным человеком, добрым и отзывчивым. Об этом в беседе с «Медузой» рассказала его родственница Татьяна Винник.

По ее словам, Дмитрию всегда нравились большие города, море и корабли. В работе, как и во всем другом, он был ответственным. «Дима экстремал: любил прыгать, кататься на сноуборде, на лыжах, — ему интересно все. Любил очень жизнь. Даже язык не поворачивается говорить о нем в прошедшем времени», — добавила Татьяна.

О гибели родственника женщина узнала от брата свекрови. Не поверив, Татьяна попыталась дозвониться до мамы Дмитрия, но не смогла. Позже они связались с сестрой Соловьева, и та подтвердила, что его больше нет.

«Дима в последнее время был погружен в работу. Общались мало, но он всегда узнавал, как дела, как дети. Добрый, отзывчивый, самый лучший брат, сын, муж и отец. Всегда мог выслушать и помочь в трудную минуту, поддержать. Мы не верим, что его больше нет. Горечь не унять», — сказала женщина.

Однокурсник погибшего подводника Иван (имя изменено) назвал Дмитрия Соловьева очень ответственным студентом. Вместе они учились на инженеров-электриков атомных подводных лодок. Последний раз мужчины виделись в мае — делились воспоминаниями, ели мясо. Моряк говорил, что не пока собирается уходить на пенсию, хочет работать дальше.

У Дмитрия остались маленький сын, семилетняя дочь и беременная жена. Именно Соловьев во время пожара на глубоководном аппарате спас гражданского специалиста — он вывел мужчину из аварийного отсека, а сам, как отметили в Минобороны, продолжил «бороться за живучесть корабля».

Еще один погибший подводник — Владимир Сухиничев — был очень веселым и разносторонним человеком, верным другом. Таким моряка вспоминает его товарищ Петр (имя изменено). «Он много читал, занимался сноубордом, страйкболом, плаванием, силовыми видами спорта, единоборствами. По стопам отца [выбрал профессию]», — сказал Петр.

Одноклассница капитана-лейтенанта Михаила Дубкова, еще одной жертвы пожара на подлодке, Олеся Трунова поделилась, что ее друг детства всегда улыбался и излучал человеческую теплоту. По словам женщины, Михаил был единственным в классе по-настоящему добрым человеком с открытым сердцем. «Иногда понимаешь, как дорог тебе кто-то, только когда его не станет. Миша, спасибо тебе за тепло и свет твоей души», — сказала Олеся.

Пожар на подводной лодке произошел 1 июля во время батиметрических измерений. Погибли 14 человек, еще несколько пострадали. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что возгорание случилось в аккумуляторном отсеке, после чего огонь начал распространяться дальше.

Погибших представят к государственным наградам посмертно.

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