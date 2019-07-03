Опубликованы имена всех погибших на «Лошарике» подводников

Минобороны России опубликовало имена всех 14 моряков-подводников, погибших в результате пожара на российском глубоководном аппарате «Лошарик». Об этом в среду, 3 июля, сообщает ТАСС.
1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович;
2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ФИЛИН Николай Иванович;
3. Капитан 1 ранга АБАНКИН Владимир Леонидович;
4. Капитан 1 ранга ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Владимирович;
5. Капитан 1 ранга ИВАНОВ Константин Анатольевич;
6. Капитан 1 ранга ОПАРИН Денис Александрович;
7. Капитан 1 ранга СОМОВ Константин Юрьевич;
8. Капитан 2 ранга АВДОНИН Александр Валерьевич;
9. Капитан 2 ранга ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович;
10. Капитан 2 ранга СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович;
11. Подполковник м/с ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич;
12. Капитан 3 ранга КУЗЬМИН Виктор Сергеевич;
13. Капитан 3 ранга СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич;
14. Капитан-лейтенант ДУБКОВ Михаил Игоревич.