Появились подробности спасения гражданского с «Лошарика»

Капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека», — говорится в сообщении.

После спасения специалиста мужчина продолжил «бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа», отметили в Минобороны.

Ранее 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что часть экипажа глубоководного аппарата удалось спасти. По его словам, первыми из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, после чего закрыли за ним люк, чтобы не допустить распространения огня.

1 июля на борту глубоководного аппарата произошел пожар во время батиметрических измерений. Причины выясняются, в министерстве обороны опровергают информацию о взрыве газа. По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик». В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. По предварительным неподтвержденным данным, пожар мог возникнуть из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей.

37-летний Дмитрий Соловьев был уроженцем города Почеп Брянской области. Во время службы он жил с семьей в Санкт-Петербурге. Жена моряка сейчас ждет второго ребенка.

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