Появились данные о еще одном погибшем моряке с «Лошарика»

Среди погибших моряков-подводников на лодке «Лошарик» был капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев из Брянской области. Об этом сообщает брянский телеканал «Городской».

По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге. Жена моряка сейчас ждет второго ребенка.

2 июля президент России Владимир Путин сообщил, что среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате было семеро капитанов 1-го ранга и трое капитанов 2-го ранга. Двое из моряков имели звание Героя России.

1 июля на борту глубоководного аппарата произошел пожар во время батиметрических измерений. Причины выясняются, в министерстве обороны опровергают информацию о взрыве газа. По неофициальным данным, пожар вспыхнул на атомной подводной лодке АС-31, известной как «Лошарик». В результате пожара погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска. У них диагностированы контузия и отравление продуктами горения. В Кремле отказались раскрыть детали произошедшего, сославшись на гостайну.

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