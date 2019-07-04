Убийство бывшего лидера уральских киргизов в Екатеринбурге попало на видео

Издание 66.ru опубликовало видео избиения и убийства бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге.

На кадрах видно, как двое мужчин подошли к Каримову и попытались вырвать у него из рук сверток. По информации источника издания, в свертке находились деньги. Бизнесмен начал сопротивляться, после чего злоумышленники стали его избивать. Это происходило на глазах у прохожих, однако они побоялись подойти к дерущимся. Затем преступники дважды выстрелили в бизнесмена, пули попали в ногу и живот.

Нападение длилось около трех минут. Грабители скрылись с места происшествия и забрали деньги. Каримов несколько раз пытался встать, однако впоследствии умер.

Бизнесмена убили днем 2 июля. Сообщалось, что на момент прибытия скорой помощи Каримов был жив, однако медикам не удалось его спасти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц») и части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

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