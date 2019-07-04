Язь заразил 34 россиян паразитами

В Челябинске 34 человека заболели описторхозом из-за зараженного паразитами язя. Об этом сообщает «Росбалт».

Один из пострадавших находится на амбулаторном лечении, остальные госпитализированы.

В Роспотребнадзоре уточнили изданию, что весь мороженый, вяленый и копченый язь уже изымается из продажи. В пробах сырой и готовой продукции из язя обнаружены жизнеспособные личинки описторхиса. Кроме того, выявлены массовые нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования, была нарушена технология приготовления и обеззараживания рыбной продукции при копчении.

В отношении трех производителей рыбной продукции составлены протоколы по статье 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Ранее в июне сообщалось о семье, члены которой попали в тяжелом состоянии в больницу в Хабаровске после «лечения» личинками червей-паразитов. Взрослые прочитали в интернете множество положительных отзывов о неком препарате, который обладает «волшебной силой мощного иммуностимулятора», выпили его и дали ребенку. В его составе оказались трихинеллы.

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