Француз переплыл Нарву ради туризма в России и попался ФСБ

В пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области задержали француза, который пытался нелегально попасть в Россию через Эстонию. Об этом в пятницу, 5 июля, в пресс-службе Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили РЕН ТВ.

Иностранца задержали, когда он двигался со стороны Эстонии вглубь российской территории. 22-летний француз сообщил, что что переплыл реку Нарву из Эстонии в Россию ради туризма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

26 июля 2018 года сообщалось, что российские пограничники оштрафовали мужчину за попытку нелегально проникнуть в Крым через границу с Украиной на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок.

Нарушитель границы пересекал залив Сиваш, отделяющий Крымский полуостров от территории Украины, со стороны населенного пункта Стрелковое и двигался в направлении мыса Безымянный на российской территории, но был задержан.

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