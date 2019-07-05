Порошенко обозвал Шария бранным словом

Бывший президент Украины Петр Порошенко оскорбил журналиста Анатолия Шария на встрече с избирателями в городе Каменец-Подольском. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

Во время выступления Порошенко назвал Шария «кремлевским ублюдком», который подкупает молодежь «за 30 сребреников». Он также отметил, что именно его команда добилась отмены регистрации журналиста на выборы в Верховную Раду.

Как утверждает Telegram-канал Klymenko Time, политик подстегивал присутствующих к драке и оскорблял сторонников Шария. По информации РЕН ТВ, бывший глава государства явился на мероприятие в нетрезвом виде.

Центризбирком официально пустил Анатолия Шария на выборы 2 июля. После этого в Киеве начались акции протеста против участия журналиста, а также экс-главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева и бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, в выборах. В результате решение о регистрации кандидатов было отменено.

Андрей Клюев, Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин преследуются правоохранительными органами Украины. Клюева подозревают в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам, Шария — в заведомо ложном сообщении о преступлении, а Кузьмина — в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в отмывании имущества, добытого преступным путем.

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