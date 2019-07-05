Вице-спикер Рады захотела поучить Зеленского географии и запуталась

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко высмеяла в Facebook пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского за ошибку при указании столицы Канады.

Геращенко заявила, что такие ошибки — это «уровень пятого класса средней школы». Она попыталась провести ликбез и перечислила столицы нескольких государств, однако запуталась в голландских городах.

«На всякий случай ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. А то мало ли куда следующий визит», — написала Геращенко.

На самом деле столица Нидерландов — Амстердам.

Позже Геращенко отредактировала пост и признала ошибку. «Столица Нидерландов — Амстердам. Правительство и королевская резиденция — в Гааге, как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию», — написала она.

Ранее пресс-служба Зеленского указала, что президент посетит столицу страны Торонто. На самом деле столица Канады — Оттава. Украинцы высмеяли ошибку пресс-службы в сети и попросили подарить администрации президента географический атлас.

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