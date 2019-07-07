Владимир Познер отрекся от ТЭФИ

Телеведущий Владимир Познер на своем сайте сообщил о выходе из состава жюри комитета индустриальных телевизионных премий — организатора телепремии ТЭФИ.

«Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», — указал Познер.

Журналист также обратился к руководству Академии российского телевидения (АРТ) и напомнил ему о договоренности со скульптором Эрнстом Неизвестным, в соответствии с которым статуэтка, созданная им, может вручаться лишь до тех пор, пока конкурс не утратит демократические принципы.

«Учитывая совершенно недемократический характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий, я обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ, чтобы она вернулась той организации, для которой она задумывалась изначально: Академии российского телевидения», — резюмировал Познер.

С подобным обращением к АРТ он уже выступал в 2017 году. ТЭФИ — телевизионная премия, в ходе которой ежегодно отмечаются достижения в области телевизионных искусств. Премия существует с 1994 года.

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