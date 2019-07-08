Ребенка отказались селить в отель из-за тяжелого заболевания

Австралийский отель отказал в бронировании номера семье в последнюю минуту из-за ребенка с эпилепсией, сообщает 7NEWS.com.au.

Марк Коллинз планировал отправиться с 11-летнем сыном Максом на матч его любимой футбольной команды «Норт-Мельбурн» и забронировал номер в HFN Waterside Melbourne Apartments.

Ребенок Марка страдает от миоклонических судорог (редкий тип эпилепсии, — прим. «Ленты.ру») и переживает до пятидесяти приступов в сутки, о чем отец предупредил менеджмент гостиницы в письме. На следующий день отель отменил бронь.

«Для безопасности наших гостей и из-за рисков, которые мы не готовы на себя взять, мы вынуждены сообщить вам, что не сможем вас принять», — говорилось в ответном письме.

Отец был крайне разочарован такой реакции отеля. «Мы ведь не просили их присмотреть за сыном. Мы бы находились с ним все время. Не так-то просто смириться с тем, что происходит», — негодовал Коллинз.

Однако позже менеджер HFN Waterside Melbourne Apartments дал официальный комментарий, в котором заявил, что отказ Марку Коллинзу был кошмарной ошибкой и он ничего не знал об ответе гостиницы. Он пообещал разобраться в произошедшем и выразил желание лично встретиться с семьей, чтобы принести извинения.

В апреле мать подростка с аутизмом назвала действия сотрудников авиакомпании Ryanair позором после того, как они потребовали заплатить 25 фунтов за куклу, которая успокаивала ее сына. Игрушку приравняли к ручной клади. У ребенка произошел аутистический кризис, и ему не позволили подняться на борт самолета.

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