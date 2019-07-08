Российский депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса

Депутат Госдумы и космонавт Елена Серова наблюдала за ходом военных действий в Донбассе с борта Международной космической станции (МКС). Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, ей невооруженным глазом удалось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. «Они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», — сказала Серова.

Она отметила, что увидела все это, когда подлетела к иллюминатору в перерыв между экспериментами. «Не одна я это видела. Иллюминаторы у нас смотрят на Землю», — добавила депутат. Серова подчеркнула, что речь идет не о передвижении военной техники, а лишь только о том, что видно невооруженным глазом.

Она также уточнила, что экспедиция приступила к работе 26 сентябре 2014 года, и военные действия на Украине были видны с самого начала.

Елена Серова является четвертой женщиной-космонавтом в истории СССР и России и первой, побывавшей на МКС. 26 сентября 2014 года она впервые отправилась в космос в качестве бортинженера-1 пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М». В тот же день Серова вошла в состав 41-й и 42-й основных экспедиций в качестве бортинженера.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию.

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