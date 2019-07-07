Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Инцидент произошел 5 июля. По словам Филипоненко, в результате происшествия пострадали два националиста из «Азова». Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести. Стрелявший был задержан, добавил офицер.

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Кроме того, днем ранее в ходе конфликта, который возник в результате чрезмерного употребления алкоголя, был застрелен рядовой ВСУ. Филипоненко добавил, что гибель солдата была представлена как результат обстрела со стороны ЛНР.

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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