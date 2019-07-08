Узбекистан купит у России истребители

Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Помимо самолетов Ташкент заинтересован в авиационных средствах поражения, средствах наземного обеспечения полетов, контрольно-проверочной аппаратуре, запасных частях, инструментах и принадлежностях. Помимо прочего Узбекистан готов заплатить за обучение летного и инженерно-технического состава. Информацию о заинтересованность Ташкента в российских самолетах подтверждают в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Источники утверждают, что официальная заявка будет направлена Ташкентом в ближайшее время. Узбекистан планирует провести оплату посредством выделенного Россией государственного экспортного кредита.

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Ранее Узбекистан закупил у России партию отечественных бронеавтомобилей «Тигр». Машины были предоставлена в специальной комплектации — усовершенствования были сделаны специально по запросу узбекской стороны.

В начале мая стало известно, что процесс закупки модернизированных истребителей Су-30СМ у России начала Армения. Армянский премьер-министр тогда говорил, что поставки самолетов — общеизвестный факт, однако данные о приобретении других видов вооружений он раскрывать отказался.

В феврале министр обороны страны Давид Тоноян также заявлял, что Армения может получить новый российский кредит на закупку вооружения после того, как будет реализован текущий на сумму в 100 миллионов долларов. Он был выдан в 2017 году под три процента годовых, Армения должна воспользоваться средствами до 2022 года.

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