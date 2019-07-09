Спорт
 
Элина Свитолина
Матч окончен
6
:
4
6
:
2
Петра Мартич
Уимблдон (ж)
Симона Халеп
Матч окончен
6
:
3
6
:
3
Кори Гауфф
Уимблдон (ж)
Новак Джокович
Матч окончен
6
:
3
6
:
2
6
:
3
Уго Умбер
Уимблдон (м)
Серена Уильямс
Матч окончен
6
:
2
6
:
2
Карла Суарес-Наварро
Уимблдон (ж)
Последние новости
В США рассказали о миссиях АС-31 «Лошарик»
«Очень странные дела» побили рекорд по просмотрам
Противники ЛГБТ в Грузии отказались протестовать рядом с антироссийским митингом
Браузер Mozilla признали «злодеем» года
Глава ДНР обвинил Украину в похищении «ценного свидетеля» по делу о гибели MH17
Московских босоходов предупредили об опасности 
Стала известна зарплата Зеленского за день президентства
Российский сенатор призвал казнить оскорбившего Путина журналиста
Оскорбивший Трампа посол получил поддержку Британии
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из противоминной установки
Новости партнеров

Взрослые учинили массовую драку во время детского футбольного матча

Перейти в «Мою Ленту»

В мексиканском городе Аламос во время детского футбольного матча на трибунах вспыхнула драка с участием взрослых зрителей. Видео инцидента размещено в Twitter-аккаунте Colonia Álamos CDMX.

Потасовка началась после того, как один из зрителей ударил другого по спине. Судья пытался остановить драку, но ее участники не реагировали на него. Арбитр приостановил матч, но несколько человек продолжали драться на глазах у детей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Испании родители устроили массовую драку на детском футбольном матче
Требовавший устроить драку тренер рассказал о любви детей и родителей
В Англии матч детских футбольных команд закончился дракой родителей
Другие материалы рубрики
Спорт00:05Сегодня

«Мы вернемся, сто процентов»

Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
13:31Сегодня

Грабители ворвались в дом бывшего футболиста «Ливерпуля» и похитили его собаку

11:36Сегодня

Призер Олимпиады по плаванию спас тонущего человека

22:50 6 июля

ПСЖ подписал Булку

Спорт00:06 8 июля
Жан-Пьер Адамс

Спящий гигант

Этот футболист впал в кому 37 лет назад. Он до сих пор не пришел в себя
10:25Сегодня

Прервавшая финал ЛЧ модель пыталась прорваться на поле в финале Кубка Америки

09:46Сегодня

В «Монако» увидели в Головине спасителя от вылета из элиты

12:26 6 июля

ПСЖ предложил Неймара «Реалу»

Спорт00:0420 июня

Самый страшный раунд

Америку потрясла смерть чемпиона на ринге. После этого бокс пропал с экранов на 10 лет
07:50Сегодня

Отправленный в самый быстрый нокаут боец UFC прокомментировал поражение

22:44 8 июля

Неймар разволновался и пропустил тренировку ПСЖ

10:10 6 июля

Нурмагомедов пообещал обойтись без прыжков из клетки в следующем бою

Россия
«Сделай так, чтобы у меня не раскололась голова»
Семилетнего Захара спасет протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Одних бьют ногами по лицу, а других запирают дома»
Россияне вышли на улицу из-за сестер Хачатурян и рассказали о пытках и унижении
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Российский сенатор призвал казнить оскорбившего Путина журналиста
Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе
Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии
Все материалы
Мир
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
США решили продать оружие назло Китаю
Оскорбивший Трампа посол получил поддержку Британии
Иран пообещал Британии возмездие
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
«Запад закрывает глаза на крупнейший геноцид современности»
 
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
Все материалы
Бывший СССР
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Лукашенко пожаловался на забывчивость России
Стало известно о состоянии задержанных из-за салюта в Минске россиян
Зеленского обвинили в отказе от Минских соглашений
«Мы очень сильно разозлились»
Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Анонсированы санкции России против Грузии
У компании отобрали 100 тонн пива за долги
«Запрет» на вклады в валюте объяснили шуткой
Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России
Ильдар Узбеков«Британские спецслужбы могли повернуть все против России»
Бизнесмен Ильдар Узбеков об организованной против него в Лондоне лоббистской кампании
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый счет
Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Работорговец из Узбекистана попался полицейским в российском аэропорту
Троих экстремистов посадили за подготовку терактов в Москве и Подмосковье
Российский бизнесмен распознал в краболове агента ФСБ и сел на три года
Воры в законе пожаловались главе МВД на нелегкую жизнь
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
В США рассказали о миссиях АС-31 «Лошарик»
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
Названа главная причина высокой продолжительности жизни
Маск исключил на Марсе русскую революцию
Все материалы
Спорт
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
Грабители ворвались в дом бывшего футболиста «Ливерпуля» и похитили его собаку
Взрослые учинили массовую драку во время детского футбольного матча
Призер Олимпиады по плаванию спас тонущего человека
Прервавшая финал ЛЧ модель пыталась прорваться на поле в финале Кубка Америки
В «Монако» увидели в Головине спасителя от вылета из элиты
Отправленный в самый быстрый нокаут боец UFC прокомментировал поражение
Все материалы
Культура
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Токсичные отношения
Жуткий «След» американского флота на Филиппинах и образец политического кино в Москве
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
В финале «Очень странных дел» нашли намек на выживание одного из главных героев
Арестованный в Швеции A$AP Rocky оказался в бесчеловечных условиях заключения
Джаггер высмеял Трампа и предложил новую концовку войны за независимость США
Русский злодей признан худшим антигероем вселенной «Мстителей»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
Украинский телеканал отменил телемост с Россией
Журналистам грозят физической расправой. Зеленскому уже поставили ультиматум
Разочаровавшийся в шоу знакомств мужчина придумал новый способ найти любовь
NewsOne назвал запугиванием акцию протестующих у редакции в Киеве
Неправильный зеленый горошек на тарелке вызвал у зрителей чувство тревоги
Instagram нашел новый способ бороться с травлей
Все материалы
Ценности
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Определена польза Меган Маркл для королевской семьи
Названа оптимальная частота стирки нижнего белья
Необычный дизайн бикини взбудоражил пользователей сети
Невесту подняли на смех за перешитое в домашних условиях платье
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Женщина впервые полетала на самолете в 95 лет и рассказала об ощущениях
Британский мотоциклист разбился насмерть в России
Гигантский круизный лайнер едва не задавил кафе
Россиян научили избегать отравления в отпуске
Все материалы
Из жизни
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Алексей Свистунов Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки
Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь
Любовь к алкогольным коктейлям довела женщину до солнечных ожогов
Самая пожилая американка поделилась секретом долголетия
Женщина по ошибке родила чужих детей и отдала их родителям
Все материалы
Автомобили, разочаровавшие фанатов
Слёзы фанбазы: как культовые модели теряли преданных поклонников
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
УАЗ-гигант за 10 миллионов
Видео: самый крутой УАЗик в России — почему он столько стоит?
Длительный тест Jaguar E-Pace
Прощаемся с маленьким, но очень мощным кроссовером Jaguar и считаем расходы
Универсал Lada Largus обновился
Редкий автомобильный номер оценили в 19 миллионов рублей
Возрожденную De Tomaso обвинили в копировании дизайна Ferrari и Pagani
Все материалы
Дом
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Москва собралась повторить рекорд Лужкова
Назван самый грязный город России
Россиянин сжег квартиру и обвинил в случившемся кота-«курильщика»
Владельцам квартир в Москве посоветовали умерить аппетиты
Все материалы