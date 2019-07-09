Опубликован список всех дорожных камер Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил адресный список всех дорожных камер фото- и видеофиксации Москвы. Перечень опубликован на сайте учреждения.

Всего в списке значатся 2476 адресов.

В своем Twitter-аккаунте ЦОДД отметил, что расположение всех камер не было секретом. «Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает», — добавили в организации.

Ранее в июле в Госдуму внесли законопроект, согласно которому все камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей. В документе указывалось, что такая мера необходима для защиты прав владельцев транспортных средств. Кроме того, авторы проекта отмечают, что частные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, разрешенные действующим законодательством, устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а там, где собственники автомобилей могут «незначительно» нарушить скоростной режим.

26 июня президент России Владимир Путин на заседании Госсовета затронул тему видеофиксации на опасных участках дорог. Глава государства отметил, что в таких местах не следует прятать камеры, поскольку это не способствует главной задаче — снижению аварийности. «Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф», — отметил Путин и призвал навести порядок в этой сфере.

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