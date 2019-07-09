Украинский министр запутался в долгах страны

Министр юстиции Украины Павел Петренко не смог ответить, когда завершилось действие меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), который был подписан правительством Юлии Тимошенко. Инцидент произошел в эфире шоу «Свобода слова» на канале ICTV. Запись доступна на YouTube.

В ходе эфира министр комментировал вердикт суда, который признал незаконным и безосновательным решение правительства Владимира Гройсмана о повышении тарифов. Петренко объяснил, что кабинет связан меморандумом, подписанным в 2008 году.

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В ответ Тимошенко спросила у Петренко, до какого времени действовал этот меморандум. Министр так и не смог ответить.

Политик напомнила, что срок действия документа истек еще девять лет назад, а по кредитам МВФ рассчитывались в 2012 году. «Вы забыли, что дела Вы принимали не у меня, а у правительства [бывшего премьера Николая] Азарова», — прокомментировала она.

Новая программа сотрудничества Украины и МВФ в рамках механизма stand-by утверждена в декабре прошлого года и рассчитана на 14 месяцев. Ее объем составляет около 3,9 миллиарда долларов. Из этих средств порядка 1,4 миллиарда долларов предоставлены сразу, остальные будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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