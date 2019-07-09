Кредит вынудил россиянина «похоронить» четырех родственников

Житель Москвы Константин подделал справки о смерти родственников, чтобы получить выплаты. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 37-летний москвич работал главным специалистом правового отдела в одной из столичных фирм. С лета 2017 года по июль 2018 он сообщил о смерти сразу пяти родственников. В июле 2017 умер его отчим, в октябре — маленький сын, в январе 2018 года жена, в апреле — мать, а в июле — бабушка, утверждал мужчина.

Начальник вошел в его положение, помогал получать отгулы и социальные выплаты. Всего за потерю родственников мужчина получил 150 тысяч рублей.

Позднее Константин обратился в Черемушкинскую межрайонную прокуратуру, так как счел, что работодатель не доплатил ему. Проверка показала, что мужчина выдумал смерть родственников, написав в документах другие даты смерти. На самом деле сын мужчины умер в 2006 году, через два дня после рождения в больнице в Кемеровской области. В тот же год в Казахстане умерла бабушка Константина. Бывшая жена умерла в 2015 году в Рязанской области. Мать Константина была жива.

Константин признался, что придумал такую схему, потому что был вынужден выплачивать кредит. Он также объяснил, что устал работать и хотел немного отдохнуть. Чтобы скрыть прогулы, он также купил два фальшивых больничных в интернете, и получил за них 54 тысячи 600 рублей. На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция провела проверку после того, как студент СпбГУ в своей работе указал, что провел эксперимент с использованием наркотиков. Работа называлась «Восприятие боли в процессе предсмертных переживаний». Учащийся описал в ней эксперимент с наркотиками. Как выяснилось, студент не проводил эксперимент, а лишь перевел его описание с английского языка и добавил в свою работу.

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