50 общественных пространств благоустроят в Подмосковье до конца года, средства будут выделены федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Об этом говорится на сайте регионального правительства во вторник, 9 июля.

На эти цели планируется израсходовать 5,1 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.

В частности, до конца года на территории муниципалитетов планируют благоустроить десять набережных рек, прудов и озер, а также 14 улиц и пешеходных зон и 11 новых городских площадей.

Программа по формированию комфортной городской среды была инициирована губернатором Андреем Воробьевым в 2014 году. За это время в области было благоустроено более 300 общественных пространств. Местные жители принимают активное участие в реализации программы. Ежегодно на портале «Добродел» горожане выбирают лучшие дизайн-проекты.

